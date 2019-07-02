خارجية الإمارات: استهداف مطار أبها عمل إرهابي وندعم إجراءات السعودية لمواجهة التطرف

أعربت وزارة الخارجية ​الإمارات​ية عن استنكارها بشدّة "الهجوم ​الإرهاب​ي الّذي شنّته جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيون) واستهدف مطار أبها الدولي جنوب ​السعودية​، وأدّى إلى إصابة 9 مدنيّين".

وشدّدت في بيان، على أنّ "هذا العمل الإرهابي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافّة، وهو دليل جديد على الممارسات اللاأخلاقية والتوجهات العدائيّة والإرهابيّة لـ"أنصار الله"، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وندّدت الوزارة بـ"هذا الاعتداء الآثم الّذي يستهدف أمن السعودية وأمان شعبها الشقيق، ويمثّل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي"، مجدّدةً "تضامنها الكامل مع السعودية، ووقوفها التام إلى جانبها وتأييدها ومساندتها لها في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافّة الّتي تتّخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي".

وأكّدت أنّ "أمن الإمارات وأمن السعودية كلّ لا يتجزأ، وأنّ أيّ تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".