أعلن وزراء خارجية كل من ​ألمانيا​ ​هايكو ماس​ و​فرنسا​ جان إيف لو دريان و​بريطانيا​ جيمس هانت، والممثلة الخارجية للسياسة العليا الخارجية للإتحاد الاوروبي ​فيديريكا موغيريني​ أن "التزامنا ب​الاتفاق النووي​ يعتمد على التزام ​إيران​ به بشكل كامل".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبريطانيا: التزامنا بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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