حكومة الصين أيدت التحقيقات الجنائية في هونغ كونغ بحق "مرتكبي أعمال عنف"

ندّد المتحدث باسم مكتب شؤون ​هونغ كونغ​ وماكاو، بشدّة بـ"اقتحام متظاهرين للبرلمان في هونغ كونغ"، موضحًا أنّ "هذه الأعمال الخطرة وغير القانونيّة تعطّل دولة القانون في هونغ كونغ، وتقوذض النظام الاجتماعي في هونغ كونغ وتهدّد المصالح الأساسيّة في هونغ كونغ".

وأكّد في بيان، "تأييد ​الحكومة الصينية​ للتحقيق الّذي تجريه السلطات المحلية بهدف تحديد مسؤوليّات مرتكبي أعمال عنف".

وكانت قد دعت بكين في وقت سابق، إلى "إجراء تحقيق جنائي" في ما وصفته بـ"التحدي الصارخ".

وكان قد احتلّ متظاهرون مناهضون ل​حكومة هونغ كونغ​، أغلبّيتهم من الشباب، مقرّ البرلمان لساعات يوم أمس الإثنين.