الوسيط الإثيوبي للسودان حث المجلس العسكري والمعارضة على إجراء محادثات مباشرة

حثّ الوسيط الإثيوبي للسودان محمود درير، ​المجلس العسكري​ الانتقالي وجماعات المعارضة في ​السودان​، على "إجراء محادثات مباشرة غدًا الأربعاء بهدف التوصّل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة".

ولفت خلال مؤتمر صحافي في ​الخرطوم​، إلى أنّ "الجانبين وافقا على مقترح قدّمته الوساطة الإثيوبيّة الإفريقيّة، لكنّهما رفضا هيكل المجلس السيادي الّذي من المقرّر أن يقود البلاد"، داعيًا المجلس العسكري و"​قوى الحرية والتغيير​" إلى أن "يتّفقا على مجلس سيادي وحكومة مدنيّة برئاسة شخصيّة ذات مستوى رفيع، تقترحها "قوى الحرية والتغيير".

وتمنّى "سرعة الاتفاق على المجلس السيادي من أجل تشكيل حكومة كفاءات"، مبيّنًا أنّ "هناك تقاربًا كبيرًا بين الجهات في نقاط كثيرة ولكن تبقى نقطة المجلس السيادي هي الخلافيّة".