خارجية البحرين دانت استهداف مطار أبها: ندعم جهود السعودية للتصدي للإرهاب

دانت وزارة الخارجية البحرينية بشدّة "الهجوم الإرهابي الّذي استهدف مطار أبها الدولي في السعودية الشقيقة من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في عمل عدائي أدّى إلى إصابة عدد من الأشخاص"، متمنيةً لجميع المصابين الشفاء العاجل.
وجدّدت في بيان، "موقف البحرين الثابت والداعم بقوّة للجهود كافّة والمساعي الّتي تقوم بها السعودية لأجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، والتصدّي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتضامنها التام معها ضدّ كلّ من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها".
وشدّدت الخارجية على "ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميلشيات الإرهابية المدعومة من إيران الّتي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
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