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مقتل عنصرين من الحرس الثوري خلال إحباط محاولة تسلل مسلحين إلى إيران عبر تركيا

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أعلن الحرس الثوري ال​إيران​ي، في بيان، عن "مقتل عنصرين من عناصره إضافة إلى عنصرين من مجموعة من الإرهابيين حاولت الوصول إلى أراضي إيران عبر الحدود مع ​تركيا​ في منطقة جالديران في محافظة ​أذربيجان​ الغربية".

وذكر الحرس أنه "تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال كانت بحوزة تلك العناصر".

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