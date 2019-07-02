مقتل عنصرين من الحرس الثوري خلال إحباط محاولة تسلل مسلحين إلى إيران عبر تركيا

أعلن الحرس الثوري ال​إيران​ي، في بيان، عن "مقتل عنصرين من عناصره إضافة إلى عنصرين من مجموعة من الإرهابيين حاولت الوصول إلى أراضي إيران عبر الحدود مع ​تركيا​ في منطقة جالديران في محافظة ​أذربيجان​ الغربية".

وذكر الحرس أنه "تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال كانت بحوزة تلك العناصر".