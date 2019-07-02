أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، عن "مقتل عنصرين من عناصره إضافة إلى عنصرين من مجموعة من الإرهابيين حاولت الوصول إلى أراضي إيران عبر الحدود مع تركيا في منطقة جالديران في محافظة أذربيجان الغربية".
وذكر الحرس أنه "تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال كانت بحوزة تلك العناصر".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عنصرين من الحرس الثوري خلال إحباط محاولة تسلل مسلحين إلى إيران عبر تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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