حكومة هونغ كونغ نددت بأعمال العنف التي قام بها متظاهرون اقتحموا مقر البرلمان

ندّدت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام، بـ"أعمال العنف الّتي قام بها متظاهرون اقتحموا مقرّ البرلمان".
وكان قد اقتحم متظاهرون معادون للحكومة الموالية لبكين، مقرّ البرلمان فيهونغكونغ لساعات يوم أمس الإثنين، بمناسبة ذكرى إعادة المستعمرة البريطانية السابقة للصين. ورفع المحتجّون رايات الحقبة الاستعمارية، وقاموا بتمزيق صور قادة هونغ كونغ، وألحقوا أضرارًا بمبنى البرلمان، ولوّنوا الجدران برسومات غرافيتي.
وكانت قد بدأت حركات الاحتجاج منذ أسابيع على خلفية مشروع قانون مثير للجدل طرحته الحكومة يرمي إلى السماح بتسليم مطلوبين للصين.
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