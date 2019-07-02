"اليونسكو" رفعت كنيسة المهد من قائمة الأبنية المهددة بالخطر

أعلنت "منظمة ​الأمم المتحدة​ للتربية والعلم والثقافة- ​اليونسكو​"، أنّ "لجنة التراث العالمي للمنظمة توصّلت إلى قرار بشطب ​كنيسة المهد​ (مكان ولادة ​المسيح​ بحسب الأناجيل) من قائمة الأبنية المهدّدة بالخطر، خلال اجتماع في باكو بدأ في 30 حزيران ويستمرّ حتّى 10 تموز".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "المسؤولين عن الكنيسة مع المسؤولين الفلسطينيين يشرفون على أعمال نوعيّة لترمم السقف والواجهات الخارجية والفسيفساء والأبواب"، مبيّنةً أنّه "تمّ التخلّي عن خطّة سابقة لحفر نفق تحت ​ساحة المهد​ أمام الكنيسة".

وكان قد تمّ إدارج كنيسة المهد عام 2012 كأوّل موقع فلسطيني ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو". ونظرًا لحالتها السيّئة، صنّفتها المنظّمة فيما بعد على قائمة المباني التراثيّة المهدّدة بالخطر.