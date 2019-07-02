خارجية مصر دانت استهداف مطار أبها: ندعم إجراءات السعودية للحفاظ على أمنها

دانت ​وزارة الخارجية المصرية​ بأشدّ العبارات، "هجوم جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين) في ​اليمن​ على مطار أبها الدولي في جنوب ​السعودية​ بواسطة طائرة مسيّرة، ممّا أدّى إلى إصابة تسعة مدنيّين".

وأعربت في بيان، عن "خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين"، مؤكّدةً "تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب السعودية، ودعم الإجراءات اللازمة كافّة للحفاظ على أمن السعودية واستقرارها".

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "أنصار الله" نفّذت هجومًا إرهابيًّا على مطار أبها الدولي، ما أدّى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين، 8 منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية بإصابات جميعها مستقرّة مبدئيًّا".