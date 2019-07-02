تعيين تشارلز ميشيل رئيسا لمجلس الاتحاد الأوروبي وسيرغي ستانيشيف رئيسا للبرلمان الأوروبي

عُيِّن رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل رئيسًا لمجلس ​الاتحاد الأوروبي​، ووزير الخارجية الإسباني ​جوزيب بوريل​ في منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن. كما جرى تعيين رئيس وزراء بلغاريا السابق سيرغي ستانيشيف رئيسًا للبرلمان الأوروبي، ورئيسة "​صندوق النقد الدولي​" ​كريستين لاغارد​ لتولّي رئاسة "البنك المركزي الأوروبي". وكان أعلن المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، يوم أمس، أنّ "القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل، علّقوا قمّتهم المخصّصة لملء المناصب القيادية في الاتحاد، حتّى الثلثاء".

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