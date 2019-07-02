شهيب أصدر قرارا يسمح لحاملي شهادة البكالوريا الفنية الزراعية بالالتحاق بمعاهد التعليم المهني والتقني

أصدر وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ القرار رقم 245 / م / 2019، الّذي "يسمح للطلبة من حملة شهادة البكالوريا الفنية الزراعية بالإلتحاق بمعاهد ​التعليم المهني والتقني​ لمتابعة دراستهم في الاختصاصات المناسبة، للحصول على شهادة الإمتياز الفني وشهادة الإجازة الفنية من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني".

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