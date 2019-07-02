بو صعب: نشكر فرنسا على دعمها المستمر للجيش اللبناني

أكّد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، خلال استقباله نظيرته الفرنسية ​فلورنس بارلي​ مع وفد مرافق، ضمن إطار زيارتها الرسمية إلى لبنان وجولتها على الرؤساء الثلاثة، أنه يشكر "فرنسا على دعمها المستمر للجيش اللبناني"، مثمِّنًا "العلاقة التي تربط بين البلدين".

وناقش بو صعب، خلال لقاء مطوّل مع بارلي، "تفاصيل قرض روما 2 الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القوات الجوية و​البحرية اللبنانية​، بالاضافة الى الاتفاق على الآلية التي سيتم اتِّباعها للبت بهذا الموضوع في أسرع وقت ممكن".

وتشمل هذه الآلية قيام قيادة الجيش في غضون أسبوعين بإعداد دفتر شروط يتضمَّن المواصفات المحدَّدة لحاجات الجيش لكي يتم بعد ذلك استدراج العروض من الشركات الفرنسية على أن يتقدَّم الجانب الفرنسي بالشروط الماليَّة للقرض ويُصار إلى اختيار العرض الأفضل من الناحيتين التقنية والمالية بما يخدم مصلحة ​المؤسسة العسكرية​. وبعد الاتفاق على شروط العرض، تتم إحالة هذا الملف إلى ​مجلس الوزراء​ لتتم المصادقة عليه ومنه إلى ​مجلس النواب​ و​وزارة المال​ لإجراء المقتضى.

وأشارت الوزيرة الفرنسية بدورها إلى أنَّه "من المتوقِّع إرسال خطاب النوايا في شهر أيلول على أن يتم توقيع العقد في شهر تشرين الثاني بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ للبنان".

وكانت بارلي قد وضعت إكليلًا من الزهور على نصب ​شهداء الجيش​ لدى وصولها إلى الوزارة.