وكيل داخلية الغرب في "التقدمي الاشتراكي": المداهمات التي تمت غير مبقولة

أكّد وكيل داخلية الغرب في الحزب "التقدمي الاشتراكي" بلال جابر أن "رغم أنف الكارهين نحن أم وأب الصبي في الجبل"، مشيرًا إلى أن "المداهمات التي تمت في الجبل من قبل ​الأجهزة الأمنية​ غير مبقولة"، مشددًا على "أننا نقوم بمبادرات عدة".

ولفت جابر، في تصريح تلفزيوني، أنه "انتشرت بعض المقاطع المصورة وبيّنت من أطلق النار"، مضيفًا أن "هناك تسريبات صوتية لأحد السياسيين يقول فيها: لو على الدم سنقوم بهذه الزيارة".