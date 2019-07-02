أكّد المدير عام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في تصريح تلفزيوني، أن "الأمور متجهة للحلحلة في ملف المطلوبين بعد أحداث الجبل"، مشيرًا إلى "أننا نأمل خيرًا".
ولفت ابراهيم إلى "أنني أقوم بدور إقامة التواصل بين جميع الافرقاء وإثبات هيبة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم: الأمور متجهة للحلحلة وأقوم بإثبات هيبة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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