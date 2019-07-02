اللواء ابراهيم: الأمور متجهة للحلحلة وأقوم بإثبات هيبة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية

أكّد المدير عام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، في تصريح تلفزيوني، أن "الأمور متجهة للحلحلة في ملف المطلوبين بعد أحداث الجبل"، مشيرًا إلى "أننا نأمل خيرًا".

ولفت ابراهيم إلى "أنني أقوم بدور إقامة التواصل بين جميع الافرقاء وإثبات هيبة ​الدولة​ على كافة الأراضي اللبنانية".