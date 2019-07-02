الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة اليوم

كشفت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 2 تموز 2019 الساعة 8:20، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 335 مترًا، ولمدّة 7 دقائق".

وأوضحت في بيان، أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".