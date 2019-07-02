حنكش: كي تستكمل بلدية بيروت الجريمة البيئية تحتاج إلى مجلس الوزراء

اشار عضو كتلة الكتائب النائب ​الياس حنكش​ إلى ان "​بلدية بيروت​ تحتاج الى مقام ​مجلس الوزراء​ حتى تستكمل الجريمة البيئية والصحيّة والمالية". وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ رأى حنكش أن "الناس اليوم بين خيارين قاتِلَين إما توسيع ​المطامر​، أو إنشاء محرقة ب​الكرنتينا​، والخيارين في أكتر منطقة مكتظة سكانياً ب​لبنان​".

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