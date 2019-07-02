العقيد مسلم: الغاء بعض مراكز السجل العدلي في الاقضية لن يؤثر على المواطنين

أعلن رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​، ان "الغاء مركز السجل العدلي في عكار، لن يؤثر على المواطنين بالشكل الذي يرونه، فسرية حلبا في عكار دورها اداري وبالتعاون مع ​ليبان بوست​ سيكون هناك حل بديل لالغاء المركز،" واوضح مسلم في حديث تلفزيوني، ان "الغاء بعض المراكز جاء لتوفير العناصر الذين نحتاج اليهم في مراكز اخرى تشهد نقصا في العديد، مثل ​مكتب مكافحة المخدرات​، على سبيل المثال".

وأكّد مسلم ان "السرايا الاقليمية قادرة على تلبية كل حاجات المواطنين الادارية بما فيها السجل العدلي والذي لا يحتاجه المواطن في معاملاته بشكل دائم".