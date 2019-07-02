العقيد مسلم: الغاء بعض مراكز السجل العدلي في الاقضية لن يؤثر على المواطنين

أعلن رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، ان "الغاء مركز السجل العدلي في عكار، لن يؤثر على المواطنين بالشكل الذي يرونه، فسرية حلبا في عكار دورها اداري وبالتعاون مع ليبان بوست سيكون هناك حل بديل لالغاء المركز،" واوضح مسلم في حديث تلفزيوني، ان "الغاء بعض المراكز جاء لتوفير العناصر الذين نحتاج اليهم في مراكز اخرى تشهد نقصا في العديد، مثل مكتب مكافحة المخدرات، على سبيل المثال".
وأكّد مسلم ان "السرايا الاقليمية قادرة على تلبية كل حاجات المواطنين الادارية بما فيها السجل العدلي والذي لا يحتاجه المواطن في معاملاته بشكل دائم".
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