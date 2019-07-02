سقوط قتيل بحادث صدم على طريق الشيخ عياش في عكار

قتل شخص من التابعية السورية ب​حادث صدم​ على طريق ​بلدة الشيخ عياش​ - عكار. ونقل مسعفو ​الصليب الأحمر اللبناني​ الجثة إلى المستشفى، فيما حضرت ​الأجهزة الأمنية​ وبوشرت التحقيقات.

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