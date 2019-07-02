أكدت مصادر قناة "LBC" أن "الاسرائيليون مصرون على مهلة الستة اشهر لتطبيق اي اتفاق متعلق بالحدود، وهذا وما يرفضه ​لبنان​" مشيرةً الى أن "الجانب الإسرائيلي يرفض أي دور لليونيفيل في ​ترسيم الحدود​ واذا حضر ممثلا يكون موظفا في ​الأمم المتحدة​ وليس ممثل الامين العام في لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: اصرار اسرائيلي على مهلة الستة اشهر لتطبيق اي اتفاق متعلق بالحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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