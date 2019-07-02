الغريب: هناك اتفاق مع الحريري على إحقاق الحق وتطبيق القوانين

أكّد وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "هناك اتفاقًا مع رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ على إحقاق الحق وتطبيق القوانين"، في قضية قبرشمون.

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