توجّه عضو "كتلة المستقبل" النائب طارق المرعبي، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على "المحافظة على حقّنا في وجود مكتب للسجل العدلي في حلبا".
وطالب الحريري والحكومة، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بأن "يتمّ التعامل مع عكار كمحافظة من خلال توفير كلّ الدوائر الحكومية فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي: للتعامل مع عكار كمحافظة من خلال توفير كل الدوائر الحكومية فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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