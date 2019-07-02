المرعبي: للتعامل مع عكار كمحافظة من خلال توفير كل الدوائر الحكومية فيها

توجّه عضو "كتلة المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، على "المحافظة على حقّنا في وجود مكتب للسجل العدلي في حلبا".

وطالب الحريري والحكومة، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بأن "يتمّ التعامل مع عكار كمحافظة من خلال توفير كلّ الدوائر الحكومية فيها".