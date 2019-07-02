استدعاء نائب الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض بسبب حالة طارئة

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عادت طائرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس التي كانت في طريقها إلى ولاية نيوهامشير حيث جرى استدعائه إلى البيت الأبيض بسبب حالة طوارئ لم تحدد ماهيتها.

وكان بنس من المقرر أن يزور نيوهامشير لبحث مسألة تجارة المخدرات التي تؤرق هذه الولاية الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة.