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لقى ما لا يقل عن 45 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بحروق في وسط نيجيريا إثر انفجار شاحنة صهريج بينما كان العديد من السكان يسرقون الوقود منها بعد تعرضها لحادث مرور، وفق ما قال مسؤول الثلاثاء.
وقال عليو بابا مسؤول لجنة السلامة على الطرق في ولاية بينو لوكالة فرانس برس "لقد انتشلنا 45 جثة بينما أصيب 101 آخرون بحروق خطيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر 45 قتيلا في نيجيريا إثر انفجار صهريج تجمع الناس لسحب النفط منه بعد حادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.