45 قتيلا في نيجيريا إثر انفجار صهريج تجمع الناس لسحب النفط منه بعد حادث

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لقى ما لا يقل عن 45 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بحروق في وسط نيجيريا إثر انفجار شاحنة صهريج بينما كان العديد من السكان يسرقون الوقود منها بعد تعرضها لحادث مرور، وفق ما قال مسؤول الثلاثاء.

وقال عليو بابا مسؤول لجنة السلامة على الطرق في ولاية بينو لوكالة فرانس برس "لقد انتشلنا 45 جثة بينما أصيب 101 آخرون بحروق خطيرة".