شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: سياسات الإصلاح الاقتصادى حققت إنجازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر المعاصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بمناسبة الوصول إلى أخر مرحلة من مراحل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وتنفيذ أخر خطة، وهى الشريحة الأخيرة من القرض أتضح تماما من التجارب العملية، وما حدث على أرض الواقع، أن التعامل مع الصندوق النقد الدولى لا يمكن أن يكون صورة واحدة مطبقة فى كل الدول، ولكن كل دولة لها طبيعتها الخاصة ولها سياساتها التى تستطيع تنفيذها على أرض الواقع .

وأضاف عمارة ، أن التجربة فى مصر حققت نتائج ايجابية كبيرة ويرجع ذلك إلى السياسات الاصلاحية التى تم اتخاذها ، بالتوازى والمتمثلة فى تحرير سعر الصرف وخفض النفقات العامة ، وزيادة الغطاء الاجتماعى من حيث زيادة الحماية الاجتماعية للمواطنين محدودى الدخل،مما اسفر عن نجاح غير مسبوقة لتجربة الصندوق مع مصر.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية ، أن ما ساعد على نجاح التجربة اتجاه الدولة إلى انشاء بنية تحتية ضخمة فى كل مناطق ومحافظات الجمهورية من طرق ومحطات توليد كهرباء وتطوير الموانى ، وهى انجازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر المعاصر، ولذلك فإن نتائج الاتفاقية مع صندوق النقد الدولى ادت إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الاجنية إلى 45 مليار دولار وهو ما لم تصل إليه مصر فى أى مرحلة سابقة ، فى ظل انفاق ضخم على مشروعات البنية التحتية.

واستطرد النائب هشام عمارة ، أن من أهم المكاسب المترتبة على اجراءات الاصلاح الاقتصادى، ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى ، وهو ما يصدر من الاشادات الدورية من هذه المؤسسات ويراها العالم اجمع،ومن واقع رؤيتنا للاقتصاد المصرى ،متابعا" نرى أن كل يوم يمضى بنا يتحسن الاقتصاد إلى الأفضل وتنخفض معدلات التضخم وهو ما نراه فى انخفاض اسعار السلع الاساسية وارتفاع قيمة الجنية المصرى أمام العملات الأجنبية وأن استخدام قروض النقد الدولى فى ظل سياسات إصلاح اقتصادى محكمة أدت إلى نتائج ايجابية للاقتصاد المصرى".