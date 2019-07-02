شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتسعير المحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة بشأن وضع آلية لتسعير المحاصيل الزراعية، وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية، من أجل تسعير المحاصيل لتحقيق هامش ربح للفلاح للنهوض بملف الزراعة خاصة المحاصيل الأستراتيجية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام بملف الزراعة، والحرص على رفع المعاناة عن الفلاحين، ولهذا لابد من أن تكون هناك آلية محددة لتسعير المحاصيل الزراعية، مقترحا تشكيل لجنة من جميع الهيئات والوزارات المعنية بالملف من أجل تحديد أسعار تضمن تحقيق هامش ربح للفلاح فى إطار الاعتمادات المالية المخصصة.

وشدد هلالى، على ضرورة أن يتم توفير اعتمادات مالية لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية وشراء المحاصيل من المزارعين، لافتا إلى أن الزراعة مقوم أساسى من مقومات الزراعة فى مصر لابد من الحفاظ عليها والاهتمام بها لزيادة الانتاج ووضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية لتقليل نسبة الاستيراد.

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