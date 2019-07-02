شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعتداء لفظي علي محجبة في تركيا داخل إحدى المصالح الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدوال عدد من الصفحات والمواقع التركية، مقطع فيديو، يكشف تعرض المحجبات في تركيا اضطهاد داخل تركيا ، الأمر الذى أثار غضب عدد من المغردين عبر مواقع التواصل.

الفيديو يرصد اعتداء لفظى، تعرضت له سيدة محجبة فى إحدى المكاتب الحكومية، وقال أحد المغردين، إن أردوغان محتاج أن يعالج الإسلاموفوبيا في تركيا قبل ما ينظر على الغرب، وعشان محدش يقولك دول أنصار أتاتورك العلمانين، 99% من الأتراك يقدسون أتاتورك وأولهم أردوغان وحزبه.