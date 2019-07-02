محلل سعودى: واشنطن تتعامل مع أردوغان على أنه مجرد ظاهرة صوتية ونظامه هش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استطاع أن يهين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال الفترة الماضية. وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على "تويتر": كشف إطلاق سراح القس الأمريكى أندرو بورنسون برغم صراخ أردوغان وخطاباته الشعبوية ، ضعف وهشاشة نظام أردوغان وأدركت أمريكا بأن أردوغان لا يتقن سوى الخطابات الشعبوية ، من هنا بدأت تتعامل معه إدارة ترامب بأنه مجرد (ظاهرة صوتية).. ما نشاهده فى تعمد ترامب على إهانة أردوغان وعدم الاهتمام بلقاءه. Advertisements وأضاف خالد الزعتر،: تنظر أمريكا لصراخ أردوغان وخطاباته الشعبوية بسخرية، تعمد ترامب إهانة أردوغان فى هذا التوقيت يعكس رسالة عدم اهتمام أمريكى بتمسك تركيا بالصواريخ الروسية فهى تدرك ان نظام اردوغان ( ضعيف وهش) بمجرد تطبيق العقوبات الأمريكية سيتراجع وسيرضخ كما حدث مع إطلاق سراح القس.

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