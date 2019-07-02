شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف من البرلمان: الضرب بيد من حديد على أى مخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر، تشكيل لجنة لبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن مشكلة مخالفات وإهدار المال العام في مشروع تجميل شوارع المدينة بالمحافظة، متابعاً: "لا يوجد تستر علي أى مخالفات، وسيتم مواجهتها بكل قوة فى الإطار القانونى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة عددٍ من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبد الحكيم مسعود، فى حضور محافظ بنى سويف ومسئولى المحافظة.

وقال محافظ بني سويف، إنه يتم تجميل شوارع وأسوار المحافظة وتطوير كافة المرافق، لاسيما في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الأمر الذي يٌشعر المواطن بالاستحسان أنه في مكان جميل، متابعاً: من المعرض أن يكون هناك بعض السلبيات أثناء التنفيذ، لكن أعدكم بالضرب بيد من حديد إذا ثبت من خلال اللجنة التي سيتم تشكيلها للكشف عن وجود مخالفات إدارية أو جنائية.

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من جانبه أثني النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حديث المحافظ، قائلًا: "نشكر المحافظ لتشكيل لجنة المراجعة".

وأشاد السجيني في الوقت ذاته بتوجه الدولة في التنسيق الحضاري في جميع المحافظات وليس العاصمة فقط (القاهرة)، وبدءاً من الوحدات المختلفة، وفقا لمعايير محددة.