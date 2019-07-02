سامسونج تعتذر: تسرعنا في إطلاق "جالكسي فولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

اعترفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بالتسرع في إطلاق هاتفها القابل للطي "جالكسي فولد"، قبل التأكد من جاهزيته بنسبة 100%.

ووفق ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أقر الرئيس التنفيذي لسامسونج، دي جيه كوه، بخطأ الشركة، قائلًا: "لقد تسرعنا بإطلاق الجهاز قبل أن يكون جاهزًا، وكان الأمر محرجًا بالنسبة لنا، ولكننا بصدد التعافي". مضيفًا أن الشركة تختبر حاليًا أكثر من 2000 جهاز "جالكسي فولد" من جميع الجوانب.

وكانت "سامسونج" قد شهدت بعد الإعلان عن "جالكسي فولد" سلسلة من الأحداث المؤسفة، إذ بدأت عيوب الشاشة القابلة للطي بالظهور عند شحن وحدات مراجعة الجهاز، والتي أدت إلى قيام الشركة بإلغاء جميع الطلبات المسبقة للهاتف القابل للطي البالغ سعره 1980 دولارًا وتأخير صدوره.

وأشار كوه إلى أن الشركة بحاجة للمزيد من الوقت، قائلاً: "إن الجهاز سيتم إطلاقه في الوقت المناسب، ونريد من العملاء منحنا المزيد من الوقت".​