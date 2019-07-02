الجيش اللبناني: التدريب يجعلنا على قدر التطلعات في مواجهة الإرهاب

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أهمية التدريب النوعي الذي تقوم به وحدات القوات المسلحة، على نحو يؤدي إلى أعلى درجات المهارة والاحتراف العسكري، حتى يكون الضباط والعسكريون على قدر آمال اللبنانيين

في مواجهة الخلايا الإرهابية و"التربص الإسرائيلي" عند الحدود الجنوبية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها قائد الجيش اللبناني، خلال حضوره مناورة هجومية بالذخيرة الحية نفذها طلاب

الكلية الحربية في منطقة العاقورة بمحافظة جبل لبنان، تحاكي هجوما على مجموعة إرهابية متحصنة في المناطق الجبلية.



ونوه قائد الجيش اللبناني بأداء القوات المسلحة ، وجهود ضباط الكلية الحربية وعسكرييها ، مضيفا: "لا شيء صعبا أو مستحيلا عند رجال يمتلكون إرادة صلبة لا تلين".