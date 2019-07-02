الجبير يؤكد متانة العلاقات السعودية اليابانية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، متانة العلاقات السعودية اليابانية والأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030 ، مشيرًا إلى أهميةزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لليابان واللقاءات التي عقدها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء
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