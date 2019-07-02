اليابان تدعو إيران إلى تخفيض مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب

دعا وزير الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء إيران إلى عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن دعوة كونو جاءت ردًا على إعلانإيران زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
ونقلت الإذاعة عن كونو قوله: " من المؤسف للغاية أن حجم مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب في
وقال إن اليابان ستواصل حث إيران على عدم زيادة مخزونها والامتناع عن زيادة تركيز اليورانيوم بشكل أكبر.
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