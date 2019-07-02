اخبار العالم

اليابان تدعو إيران إلى تخفيض مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دعا وزير الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء إيران إلى عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

 

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن دعوة كونو جاءت ردًا على إعلان

إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.


ونقلت الإذاعة عن كونو قوله: " من المؤسف للغاية أن حجم مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب في

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
إيران قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاق مع القوى الكبرى"، مضيفًا : " لا أعلم إذا كان ذلك الانتهاك مؤقتًا أم لا".


وقال إن اليابان ستواصل حث إيران على عدم زيادة مخزونها والامتناع عن زيادة تركيز اليورانيوم بشكل أكبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تدعو إيران إلى تخفيض مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا