رئيس الوزراء الأردني يصل إلى القاهرة

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز على رأس وفد وزاري وممثلي القطاع الخاص في الأردن في زيارة لمصر تستغرقيومين.
وكان في استقبال الرزاز بمطار القاهرة الدولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويترأس مدبولي والرزاز وفدي البلدين
وتناقش اللجنة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى ملفات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وسبل النهوض بها.
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