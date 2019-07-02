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رئيس الوزراء الأردني يصل إلى القاهرة

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 وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز على رأس وفد وزاري وممثلي القطاع الخاص في الأردن في زيارة لمصر تستغرق

يومين.

 

وكان في استقبال الرزاز بمطار القاهرة الدولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


ويترأس مدبولي والرزاز وفدي البلدين

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في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي تعقد في القاهرة يوم غد الأربعاء.


وتناقش اللجنة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى ملفات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وسبل النهوض بها.

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