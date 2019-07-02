مصرع 14 بحارًا بسبب حريق جهاز لأبحاث أعماق البحار في روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مصرع 14 بحارا نتيجة حريق اشتعل في جهاز لأبحاث أعماق البحار أمس الإثنين.

وذكر بيان وزارة الدفاع الذي بثته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه "في الأول من يوليو، اندلع حريق بجهاز للأبحاث

في أعماق البحار مصمم لدراسة الفضاء السفلي وقاع المحيط لصالح البحرية الروسية. وقد وقع الحادث في المياه الإقليمية الروسية ونتج عنه مصرع 14 بحارا".