الوسطاء يدعون إلى محادثات بين الأفرقاء السودانيين

أعلن وسطاء من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي الثلاثاء، أنهم دعوا المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السودانية إلى استئناف المفاوضات الأربعاء، من أجل تحديد الخطوط العريضة لعملية الانتقال.
وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لابات في مؤتمر صحافي: "لقد دعينا الطرفين للقاء غداً، وتم ابلاغهم بالمكان والوقت"، مشيراً إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية تدور حول تشكيل الهيئة التي ستتولى قيادة العملية الانتقالية".
وفي السياق، حث الوسيط الإثيوبي للسودان محمود درير اليوم الثلاثاء، مختلف الأطراف في السودان على إجراء محادثات مباشرة غدا الأربعاء بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.
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وقال درير خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، إن الجانبين وافقا على مقترح قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية، لكنهما رفضا هيكل المجلس السيادي الذي من المقرر أن يقود البلاد.
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