السعودية: مغادرة 8 مصابين المستشفى بعد إصابتهم جراء الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أعلنت "صحة عسير" أن 8 من المصابين الـ 9 الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي الذي تعرض له "مطار أبها الدولي" مساء أمس، غادروا المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي في صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، قوله: "إلحاقاً للبيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بشأن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، فإنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن هذا الهجوم الإرهابي، تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات".

ولفت إلى أن "الفرق الإسعافية وفرق القيادة الميدانية ومركبات التدخل السريع، باشرت نقل 9 أشخاص مدنيين، كانوا قد أصيبوا بإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، (6 حالات متوسطة) و (3 حالات طفيفة)، وكان وضعهم الصحي مستقر بشكل عام، وتم توجيه جميع المصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة".

وأشار آل شايع إلى أن المصابين الثمانية تماثلوا ولله الحمد، للشفاء وغادروا المستشفى, فيما قرر الفريق الطبي المختص تنويم أحد المصابين حتى تماثله للشفاء التام.