كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أم صومالية لطفلين دافعت عن كتاب أطروحتها في مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت أيان عبد القادر عنوب ، وهي أم لطفلين في العشرينات من عمرها ، أكبر انتصار تحدث بعد أن صادقت على كتاب أطروحتها الأسبوع الماضي بدرجة من إدارة الأعمال من جامعة الصومال في العاصمة مقديشو.

ولدت أيان في الصومال وقالت إنها التحقت بالجامعة في 9 سبتمبر 2015 وبدأت في كلية إدارة الأعمال في جامعة الصومال.

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على الرغم من الاستمتاع كفتاة صغيرة لمواصلة الدراسات ، واجهت آيان حجر عثرة غير أولوياتها.

وقالت آيان لوسائل الإعلام "تزوجت في السنة الثانية في الجامعة ووجدت أنه سيكون من الصعب تحقيق أحلامي في مواصلة دراستي كزوجة".

بعد عام واحد من الصراع مع العائلة ودراساتها ، حصلت آيان على طفلتها الأولى المولد في 17 يوليو 2017.