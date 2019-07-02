كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يستطيع إعلام الإخوان تغيير وعي صانعي القرار والدفع إلى الفوضى ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي المعروف نجيب غلاب بان “خريجو مدرسة الاخوانية وكذلك الخمينية وعيال قطر وكذلك الاسرائيلي الأحمق: ان الاعلام أداتهم وبإمكانهم تغيير وعي صانعي القرار ودفعهم الى الفوضى والخراب” وأردف غلاب بالقول عبر تغريدة: ” ذهنية الأصوليات جريمة ملعونة غبية ومازالت معركة الايديولوجيات الدينية العنصرية خانعة للدجل والخديعة لتمرير ارهابهم وجريمتهم”. ويعرف نجيب غلاب بمواقفه المشهورة المناهضة للتيار الإخواني المتطرف .

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