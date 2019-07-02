كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كتاب جديد: ترامب كان مدمناً للخمر ويصطاد الموديلات فى ملاهى نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دومًا بأنه ممتنع عن المُسكرات "الخمر والكحول،.."، إلا أن مالكي الأندية وفتيات الملاهى والنادلين الذين كانوا عناصر أساسية في مشهد الحياة الليلية في مدينة نيويورك في فترة التسعينيات، أصروا على أنهم شاهدين على تولى رئيسًا جديدًا يشرب الخمر، وفقاً لما أوردت صحيفة "ديى ميل" عن كتاب جديد سيصدر فى الـ9 من يوليو.

وكتب "ألين سالكين" و"أرون شورت" مؤلفى كتاب "النهج إلى الجنون"، أن ترامب أخفى كونه شارباً للخمر حتى لا ينأى عنه عملائه وشركائه فى التجارة، ولكن في الواقع، كان يقضي ترامب وقته في نوادي وسط المدينة يشرب الخمور والمشروبات الكحولية والشمبانيا، بينما يستخدم النادلين لمساعدته على إغواء الموديلات الأوروبية والفتيات الجميلات، وفقا للمؤلفين.

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ولطالما زعم ترامب أنه لم يشرب الخمر مطلقًا، مستشهدًا بالموت المبكر لأخيه الأكبر سنا، فريد جونيور، الذي توفي عن عمر يناهز 43 عامًا.

ومع ذلك، في مقابلة مع مالكي نادي مدينة نيويورك الليلي، حيث كان ترامب يتردد في التسعينيات، يقولون إنه كان يشرب بالفعل.

وأضاف المؤلفون "كان ترامب يذهب إلى الحانة، لأنه كان يحب النادلات، ثم يطلب البيرة الخفيفة، وإذا تمكنوا من لفت انتباه فتاة أوروبية شابة جميلة كبيرة الصدر، فإنهم سيتناولون زجاجة نبيذ لطيفة، وأحيانًا شمبانيا، وينتقلون إلى طاولة.