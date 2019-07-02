كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث بريطاني: الحزب الشيوعي الصيني أنجح منظمة سياسية في العالم إلى حد بعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر خبير صيني بارز من بريطانيا أن الحزب الشيوعي الصيني (CPC) هو منظمة ديناميكية للغاية وأكثرها نجاحًا هي المنظمة السياسية في العالم.

كما صرح بذلك مارتن جاك، زميل بارز بجامعة كامبريدج، في مقابلة مع شينخوا على هامش حوار وانشو الثاني حول الأمن العالمي، والذي يستمر من الاثنين إلى الأربعاء.

وقال جاك إن الحزب الشيوعي الصيني كان ناجحًا للغاية في إعادة اختراع نفسه للتحرك مع الزمن، وهو أمر صعب للغاية بالنسبة للأحزاب الكبيرة مثل الحزب الشيوعي الصيني.

حيث صادف يوم الاثنين الذكرى 98 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، التي تضم 90.59 مليون عضو مع 4.61 مليون منظمة حزبية من المستوى الابتدائي حتى نهاية عام 2018.

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وقال جاك إن الحزب الشيوعى الصينى أثبت موهبته بشكل كبير فى توفير القيادة للبلاد وأظهر نفسه على أنه قادر على التعلم من أخطائه، مضيفا أنه يحتاج إلى منظمة واثقة من نفسها وذات جذور عميقة لتكون قادرة على إجراء تعديلات سياسية رئيسية لقد فعلت الصين.

وعلى سبيل المثال، أطلق الحزب الشيوعي الصيني حملة تثقيفية تحت عنوان "الحفاظ على وفاء مهمتنا التأسيسية" في شهر مايو بين جميع أعضاء الحزب على مستوى البلاد.

كما اكد ان القيادة السياسية للحزب الشيوعى الصينى هى احد الاسباب الرئيسية لنجاح الصين على مدار ال 70 عاما الماضية، مثل التنمية الاقتصادية والحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة الشعب.

وأشار إلى أن الحكم في الصين مختلف تمامًا عن الطريقة التي تعمل بها السياسة في الغرب، وقال إن عقلية الحرب الباردة لا تزال تشكل الفكر الغربي، لكن الناس في الغرب بدأوا يرون جانبًا أكثر إيجابية للصين.

