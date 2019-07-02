كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناورات عسكرية صينية فى هونج كونج وسط مظاهرات غير مسبوقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت حامية جيش التحرير الشعبي في هونج كونج، مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في المدينة الأسبوع الماضي في استعراض للقوة العسكرية وسط مظاهرات حاشدة ضد حكومة هونج كونج المدعومة من بكين.

وكانت التدريبات رفيعة المستوى، التي أجرتها القوات البرية والبحرية والجيش الشعبي لجيش التحرير الشعبي في ثلاث قواعد في الإقليم، جزءًا من حدث يوم مفتوح للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية والعشرين لتسليم هونج كونج من بريطانيا إلى الصين.

ووفقاً لصحيفة ديلى ميل، اليوم، شملت الصور ومقاطع الفيديو للمظاهرة تدريبات للبحث والإنقاذ في المياه، وتشكيلات المسيرة ، والقتال في الربع القريب، والتمرين على إطلاق النار الحي ببنادق هجومية ورشاشات.

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وتظهر مقاطع أخرى أعضاء طاقم البحرية الصينية الذين يقومون بعمليات مسح وتفتيش بقعة لسفينة مشبوهة على خلفية أفق المدينة الشهير، كما يقال إن التدريبات العسكرية جرت يوم الأربعاء الماضي.

ويتمركز نحو 6000 جندي من جيش التحرير الشعبي في المستعمرة البريطانية السابقة، لكنهم يحتفظون عمومًا بمظهر منخفض ونادراً ما يتم رؤيتهم بالزي الرسمي.

وذكر جيش التحرير الشعبى الصينى، أن التدريبات كانت موجهة نحو تعزيز قدرات القتال والاستجابة للطوارئ للقوات المتمركزة فى هونج كونج.