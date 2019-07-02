كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الدولة الصيني: إستقرار الاقتصاد الصيني في النصف الأول من عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء إن الاقتصاد الصيني حافظ على أداء مستقر مع تحسين زخم النمو في النصف الأول من هذا العام.

وفى كلمته فى حفل افتتاح الاجتماع السنوى للأبطال الجدد 2019، والمعروف أيضا باسم منتدى دافوس الصيفى، فى مدينة داليان، قال لى ان المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لهذه الفترة بقيت فى نطاق مناسب وتلبي التوقعات.

وقال رئيس مجلس الدولة إن معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي شملته الدراسة في مايو بلغ مستوى منخفضًا نسبيًا يبلغ حوالي 5 في المائة، وشهدت الأشهر الخمسة الأولى 18900 مؤسسة كل يوم.

ومن ناحية أخرى، أشار لي إلى أن الاقتصاد الصيني واجه ضغوطات هبوطية جديدة وتزايد عدم اليقين الخارجي، لكنه قال إن البلاد توقعت الاستعدادات الكاملة للوضع المعقد والخطير لهذا العام.

وقال إنه مع وجود سوق ضخمة، وموارد بشرية وفيرة، ومجموعة صناعية كاملة ومحركات جديدة سريعة النمو، يتمتع الاقتصاد الصيني بمرونة كافية وإمكانات ومجال للمناورة.

