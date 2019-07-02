كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 14 غواص روسى بعد اندلاع حريق فى غواصة بالقطب الشمالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 14 غواصًا روسيًا مصرعهم بعد اندلاع حريق في غواصة في القطب الشمالي.

وأجرت السفينة البحثية مسحًا لقاع البحر يوم الإثنين وتوفي الطاقم بسبب استنشاق الدخان، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية لوكالات الأنباء الحكومية.

وتم إخماد الحريق وأعيدت السفينة إلى قاعدة الأسطول الشمالي الروسي في سفيرومورسك على بحر بارنتس.

وقال الوزير إنه تم إجراء تحقيق من قبل القائد الأعلى للبحرية لتحديد السبب.