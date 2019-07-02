كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولو الأحزاب الأجنبية يعبرون عن أملهم في حل الاحتكاك التجاري بين الصين وواشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون من أطراف أجنبية إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تسوية خلافهما في التجارة من خلال الحوار والتشاور على أساس المساواة.

وقال محمد الزامل زكي الأخطابي، الأمين العام لحفل حماة الوطن في الإسكندرية، مصر: "على الرغم من أن مصر بعيدة جغرافيا عن الصين والولايات المتحدة، إلا أن المصريين أولىوا عن كثب العلاقات التجارية بين البلدين الرئيسيين"، "مصر تعرب عن أملها في أن يتمكن البلدان من حل الخلافات التجارية بينهما من خلال المشاورات على أساس المساواة".

وقال الأختابي في ندوة في شنغهاي: "أصبح العالم اليوم مترابطًا إلى درجة أن الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ومعيشة الناس في العديد من البلدان".

حيث تسببت الاحتكاكات التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة مع الصين في إفساد الأسواق والاقتصاد العالمي لعدة أشهر، مما أدى إلى تأجيج التوتر إلى أسواق رأس المال العالمية وتعطيل السلاسل الصناعية متعددة الجنسيات.

وأشاد الأختابي، وهو أستاذ هندسة أيضًا، بجهود الصين المستمرة في تعزيز التعددية والتجارة الحرة، مضيفًا أن مبادرات مثل "الحزام والطريق" وفرت فرصًا جديدة للعديد من البلدان النامية.

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وقال الأختابي "من وجهة نظر العديد من الدول النامية، فإن التنافسية المتزايدة للصين على الساحة العالمية ستجلب المزيد من المساواة والإنصاف وفرص التنمية".

كما رحب ميغيل أنجيل سانشيز، الأمين العام للحزب الليبرالي الكولومبي، بالنتائج المثمرة للاجتماع بين رئيسي الصين والولايات المتحدة.

وقال سانشيز "التجارة ليست قضية رئيسية تتعلق بالبلدين فحسب، بل لها أيضا آثار أوسع على العديد من الدول في العالم"، "نحن ندعو لحل القضايا الاقتصادية من خلال المشاورات على قدم المساواة."

وقال بشير حداد، مسؤول العلاقات الدولية في الحركة الوطنية اللبنانية الحرة، إن نجاح الصين ألهم العديد من البلدان النامية، التي كانت حريصة أيضًا على تقاسم فوائد التنمية في الصين.

وقال حداد "ندعم مواقف الصين تجاه الانفتاح والتعاون، نعارض أيضا الأحادية والحمائية التجارية."

