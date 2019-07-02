كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب الملك الأردني يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الأمير الحسين، نجل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة خطط عمل الحكومة لتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص عدد من المشاريع والبرامج.

وجاء في الموقع الرسمي لولي العهد الأردني، أن الأمير الحسين تابع على وجه الخصوص الخطط المرتبطة بتطوير الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد نجل عاهل الأردن، خلال الجلسة التي تتزامن مع مرور 10 سنوات على توليه ولاية العهد، ضرورة وضع إطار شامل وجدول زمني واضح لضمان تنفيذ المشاريع على أكمل وجه.

ونوه ولي العهد أيضا إلى أهمية دور الشباب، مشددا على ضرورة تقديم الرعاية والدعم لهم والاستفادة من طاقاتهم، وإشراكهم في عملية صنع القرار.

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وأشار أيضا إلى أهمية دعم الشباب في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن تمكين الشباب وتدريبهم للحصول على فرص عمل يعد أولوية للنهوض بمستقبل الأردن.

وأفاد نائب الملك بأنه من الضروري تطوير وتحديث المراكز الشبابية في مختلف مناطق المملكة لتلبية احتياجات الشباب.

ونشر ولي العهد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة له خلال جلسة مجلس الوزراء.

وعلق على الصورة قائلا: "المتابعة المستمرة ووضع الخطط الواضحة هي أهم عناصر النهوض بمختلف القطاعات، والتي ستؤدي إلى تقديم خدمة عامة تليق بأردننا ومواطنيه وهذا كان أبرز ما تمت مناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم".