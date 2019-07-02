بعد الحكم عليها بسنتين حبسا.. مستجدات مثيرة في قضية الأستاذة المتزوجة من رجلين

في جديد قضية الأستاذة، التي تزوجت برجلين، قرر زوجها الأول استئناف الحكم، الصادر، يوم أمس الاثنين، عن المحكمة الابتدائية في مكناس، والرامي، بسنتين حبسا نافذا في حق الأستاذة، وغرامة لصالحه، قدرها 10 ملايين سنتيم.

وأفادت مصادر “اليوم24″ بأن الزوج الأول، الذي رفع دعوة قضائية ضد زوجته الأستاذة، قرر استئناف الحكم، لأنه يطالب بأكثر من 10 ملايين سنتيم.

وكانت المحكمة الابتدائية في مكناس قد أدانت المتهمة، البالغة من العمر 30 سنة، بسنتين سجنا نافذا، وغرامة لصالح زوجها الأول، قدرها 10 ملايين سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، ضحايا العنف النسوي، التي دخلت على خط هذه القضية المثيرة.

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وقال فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية، في حديثه مع “اليوم24”: “إنه تم إسقاط تهمة النصب والاحتيال عن المتهمة، فيما ثبتت باقي التهم عليها، مثل التزوير، والخيانة الزوجية، وزاوجها من رجلين”.

وكان وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مكناس قد قرر متابعة المتهمة، البالغة من العمر 30 سنة، بتهم خطيرة، من بينها “تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة، والنصب”.

وتنحدر المتهمة من حي البساتين في مدينة مكناس، بينما يقيم زوجها الأول، وهو صاحب شركة، نواحي سيدي قاسم، أما الزوج الثاني فهو عسكري برتبة قائد في أوسرد.