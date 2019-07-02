صورة.. الطفل ريان أفضل مشجع في مباراة “الأسود” ضد جنوب إفريقيا

نال ريان الشرفي، المشجع الصغير للمنتخب الوطني لكرة القدم، أمس الاثنين، خلال المواجهة التي جمعت “الأسود” ضد جنوب إفريقيا، جائزة أفضل مشجع في المباراة.

وتسلم ريان، جائزته فور نهاية المواجهة، التي اندرجت ضمن آخر جولات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، علما أنها انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف دون رد، وقعه مبارك بوصوفة في آخر أنفاس اللقاء.

وخلق المشجع التطواني الحدث خلال مباريات “أسود الأطلس”، خاصة في المقابلة الأولى ضد ناميبيا، حين ذرف دموع الفرح، بهد الانتصار الذي جاء في الدقائق الأخيرة للمواجهة.

ودأب ريان رفقة والده، على مساندة المنتخب الوطني، في جل البطولات التي يشارك بها، ليؤكدا حبهما الكبير للراية الوطنية ولاعبي “أسود الأطلس”.