- 1/2
- 2/2
نال ريان الشرفي، المشجع الصغير للمنتخب الوطني لكرة القدم، أمس الاثنين، خلال المواجهة التي جمعت “الأسود” ضد جنوب إفريقيا، جائزة أفضل مشجع في المباراة.
وتسلم ريان، جائزته فور نهاية المواجهة، التي اندرجت ضمن آخر جولات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، علما أنها انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف دون رد، وقعه مبارك بوصوفة في آخر أنفاس اللقاء.
وخلق المشجع التطواني الحدث خلال مباريات “أسود الأطلس”، خاصة في المقابلة الأولى ضد ناميبيا، حين ذرف دموع الفرح، بهد الانتصار الذي جاء في الدقائق الأخيرة للمواجهة.
ودأب ريان رفقة والده، على مساندة المنتخب الوطني، في جل البطولات التي يشارك بها، ليؤكدا حبهما الكبير للراية الوطنية ولاعبي “أسود الأطلس”.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. الطفل ريان أفضل مشجع في مباراة “الأسود” ضد جنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.