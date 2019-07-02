بعد تعثر دام لأشهر، لا زال ملف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان يعرف مستجدات سريعة، منذ دخول وزارة الداخلية على الخط ولقائها بالطلبة.
وفي ذات السياق، قالت مصادر من تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لـ”اليوم 24″ اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على إعداث لجنة موسعة، ستعمل على إيجاد حلول عاجلة لملف طلبة الطب، لإخراجه من حالة “البلوكاج”.
ذات المصادر قالت إن اللجنة التي تراهن عليها الحكومة لحل هذا الملف، ينتظر أن تكون من ممثلين عن وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ونقابة أساتذة التعليم العالي، إضافة إلى ممثلين عن تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه اللجنة لن تحد اختصاصاتها في إيجاد حلول سريعة لملف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لإعادتهم إلى المدرجات بعد ثلاثة أشهر من الانقطاع، وإنما يراهن عليها لتستمر لإيجاد حلول لإشكالية التعليم العمومي في الطب.
يشار إلى أن وساطة وزارة الداخلية لم تتمكن من حل كل النقاط العالقة في ملف طلبة الطب والصيدلة، حيث لا زالت إشكالية الإقامة عالقة، وهي النقطة، التي لا تزال المفاوضات جارية بخصوصها.
ويأمل طلبة الطب والصيدلة أن تفضي وساطة وزارة الداخلية إلى حل نهائي لملفهم، بتحقيق مطالبهم العالقة، واستعادة الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، وعودة الطلبة إلى مدرجات كليات الطب.
يذكر أن إضراب طلبة الطب، ومقاطعتهم للدروس انطلقت، منذ شهر مارس الماضي، فيما فشلت الوزارة في إجبار الطلبة على العودة إلى فصول الدراسة، وتدخلت الفرق البرلمانية بوساطة بينهم، والحكومة، إلا أنها لم تتوصل إلى حل الخلاف بين الطرفين.
وانتقلت مطالب الطلبة من وزارة التعليم إلى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إذ جمعهم بالوزير مصطفى الرميد لقاء قالوا فيه إنهم يتعرضون للتضييق من أجل دفعهم إلى وقف مقاطعتهم للامتحانات، متحدثين عن تهديد طالبات بالطرد من الأحياء الجامعية في كل من مدن الرباط، ومراكش، ووجدة، وطرد أساتذة لهم بسبب دعمهم لاحتجاجاتهم، والتضييق، والضغط على آبائهم.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة جديدة تجمع أربع قطاعات وزارية وممثلين عن الأساتذة لإيجاد منفذ لأزمة طلبة الطب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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