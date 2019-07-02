شركة “الحسينية” تُطلق علامة “Heritage” وتحقق رقما قياسيا خلال أسبوعين -فيديو

أعلنت شركة “الحسينية”، اليوم الثلاثاء، في الدار البيضاء، عن إطلاق علامة “Heritage” عن طريق مشروع ” Cabo huerto” في كابو نيكرو شمال المغرب.

المشروع العقاري يمتد على مساحة 3 هكتارات، يضم 174 شقة و10 محلات تجارية، فيما الأثمنة من 730 ألف درهم لشقة بغرفة واحدة، إلى مليون درهم و700 ألف لنسبة لشقق بعدد غرفات أكبر.

من جهته، كشف محمد لغراري، مدير عام شركة الحسينية، في حديث مع “اليوم24″، أن 15 في المائة مساحة المشروع ستكون مخصصة للبنايات، فيما 85 ستكون للمساحات الخضراء والأماكن من أجل الحفلات، كما أن المشروع سيكون على بعد 500 متر فقط من شاطئ كابو نيكرو الذي يشهد إقبالا كبيرا خلال فترة الصيف.

وبخصوص مصاريف “سانديك” تم تحديدها في 100 درهم للمتر المربع شهريا، حوالي 6 آلاف درهم سنويا، موضحا، أنه على امتداد السنة الإقامة تحتاج إلى الاهتمام وليس خلال عطلة الصيف فقط.

Advertisements

وخلال أسبوعين من انطلاق تسويق المشروع، تم بيع ما مجموعه 13 في المائة، بما مجموعه 22 شقة، وهو الرقم الذي اعتبره المدير العام للشركة، يفوق التوقعات.

وبخصوص الشقق، ستكون جاهزة سنة 2021، بحكم أن أشغال البناء تتوقف خلال فصل الصيف في منطقة الشمال.