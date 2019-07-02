نادي إسباني يهنئ “الأسود” بوصوله لثمن نهائي “الكان” – صورة

هنأ نادي ملقا الإسباني، الممارس في الدوري الإسباني بدرجته الثانية، حارسه منير المحمدي، والمنتخب المغربي، بوصوله للدور الثاني لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في الملاعب المصرية.

ونشر النادي الإسباني، اليوم الثلاثاء، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، كتب فيها: ” مغرب منير، قد تجاوز الدور الأول بعد ثلاث انتصارات متتالية، هنيئا لك بتألك أمام جنوب إفريقيا”.