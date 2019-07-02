- 1/2
- 2/2
هنأ نادي ملقا الإسباني، الممارس في الدوري الإسباني بدرجته الثانية، حارسه منير المحمدي، والمنتخب المغربي، بوصوله للدور الثاني لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في الملاعب المصرية.
ونشر النادي الإسباني، اليوم الثلاثاء، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، كتب فيها: ” مغرب منير، قد تجاوز الدور الأول بعد ثلاث انتصارات متتالية، هنيئا لك بتألك أمام جنوب إفريقيا”.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي إسباني يهنئ “الأسود” بوصوله لثمن نهائي “الكان” – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.